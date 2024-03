Noskaties ⟩ Starp seksīgiem torsiem un patieso "es". "Instagram" dzīlēs ar... Marku Rivu

Paldies Instagram: ka katram no mums ļauj būt pašam savam medijam. Un ka ļauj būt tuvāk cilvēkiem, kuriem tu rūpi!

Vai var ielikt foto bez filtra: nē. Filtriņi jau no sākuma bijuši būtiski.

"Instagram" misija: iedvesmot uz veselīgu dzīvesveidu un rūpēm par savu veselību un ķermeni! Daļa no darba, ko Markus dara!

Uz jautājumu, kāpēc tomēr Markus Instagram kontā ir tik daudz skaista, kopta ķermeņa foto, nevis, piemēram, dabas skatu, rubrikas viesis atbild: "Tā ir daļa no manas dzīves - es neslēpju, ka man ir svarīgs veselīgs dzīvesveids un sportošana. Veselīgs dzīvesveids - tas jau vairākus gadus ir mana stihija." Tomēr, aprunājoties ar Marku ilgāk, top skaidra vēl kāda šķautne, kas daļēji izskaidro skaistā ķermeņa kultu daudzajos foto. "Bērnībā es biju diezgan nesportisks - ar bļodiņu uz galvas, kāmīša vaidziņiem un zaķa zobiem. Iespējams, tā ir tāda atskaņa no bērnības, kāpēc tagad man gribas strādāt pie sava izskata un veselības un ar to dalīties publiski. Tas ir spogulis, kas ļauj man saprast sevi tagadnē."