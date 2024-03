Aizsardzības ministrija rosina lemt par Latvijas dalību ES jūras drošības operācijā

AM norāda, ka, sākot ar 2023.gada nogali, ir strauji pasliktinājusies kuģošanas drošība Sarkanajā jūrā. Reaģējot uz situāciju Izraēlā un Gazas joslā, hutiešu kaujinieki sākuši uzbrukumus jūras kuģiem, kuri izmantoja Sarkanās jūras reģionu. Hutieši apgalvoja, ka uzbrukumi ir atbildes reakcija uz Izraēlas militārām darbībām Gazas joslā un uzbrukts tiekot kuģiem, kuri ir saistīti ar Izraēlu un tās piegādēm. Šobrīd ir skaidrs, ka regulāri uzbrukumi notiek kuģiem neatkarīgi no to valstiskās piederības, pārvadājuma satura un galamērķa.