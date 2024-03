216 Latvijas skolēnu komandas konkursā "FIZMIX Eksperiments" cīnīsies par uzvaru un braucienu uz CERN

Erudīcijas konkursā "FIZMIX Eksperiments" par uzvaru un braucienu uz CERN centru Šveicē sacentīsies skolēni 216 komandās no visas Latvijas. AS "Latvenergo" rīkotajā ikgadējā konkursā ar atvērtās fizikas olimpiādes statusu visvairāk komandu reģistrēts no Rīgas pilsētas skolām – 51 komanda, savukārt Vidzemes novadu pārstāvēs 42, Kurzemes novadu – 40, Latgales novadu – 39, Zemgales novadu – 28 komandas, bet Rīgas reģionu – 16 skolēnu komandas.