Latvijas Infektoloģijas centrā izņemta šogad pirmā ērce

RAKUS ārsti atgādina, ka ērču encefalīts un Laimas slimība var radīt smagas sekas, tāpēc ir būtiski pasargāt sevi. Dodoties dabā, ir jāuzmanās no ērcēm un, atgriežoties mājās, noteikti jāpārbauda, vai kāda no tām nav piesūkusies. Pret ērču encefalītu ir būtiski vakcinēties, un to var darīt visa gada periodā. Savukārt, atrodot piesūkušos ērci, ir svarīgi sekot savai pašsajūtai un, novērojot galvassāpes, paaugstinātu temperatūru, sāpes ķermenī vai pastiprinātu nogurumu, nekavējoties jāvēršas pie ārsta.