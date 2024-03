Sabiedriskie mediji izmaiņas krievu valodas satura īpatsvarā pieļauj pieprasījuma mazināšanās gadījumā

"Platforma "Rus.lsm" Latvijas informatīvajā telpā efektīvi sasniedz mazākumtautību auditorijas viņiem ērtās valodās, tāpēc joprojām uzsveram, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos nebūtu pieļaujama šīs auditorijas zaudēšana, sabiedriskajos medijos atsakoties no kvalitatīva, sabiedrības interesēm un vērtībām atbilstoša satura mazākumtautību valodās," sacīja medija pārstāve.

Latvijas Radio ieskatā sabiedriskajiem medijiem ir jābūt brīviem savās redakcionālajās izvēlēs par to, kādā veidā un caur kādiem kanāliem auditoriju uzrunāt. Zomerovska sacīja, ka sabiedriskajiem medijiem likumā noteikts pienākums ņemt vērā Latvijas sabiedrības daudzveidību un sabiedriskā labuma mērķos uzlikti pienākumi sasniegt aizvien lielāku sabiedrības daļu, tostarp mazākumtautības.

Zomerovska, atsaucoties uz likumu, sacīja, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi veido raidījumus, to fragmentus un citus pakalpojumus mazākumtautību valodās, lai veicinātu visu Latvijas iedzīvotāju sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai, sabiedrības integrāciju Latvijā kā nacionālā valstī un padziļinātu izpratni par sabiedriskajiem, sociālajiem un kultūras procesiem. Savukārt sabiedrisko mediju pamatprincipos teikts, ka tie ir brīvi no politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas iejaukšanās to darbībā. Latvijas Radio uzskata, ka satura mazākumtautības valodās veidošanas aizliegums ir tieša iejaukšanās mediju darbībā.