Veselības indekss: Latvijā palielinās smēķētāju skaits – sasniegts sliktākais rādītājs pēdējo 5 gadu laikā

Cigarešu dūmi satur vairāk nekā 4000 vielu, no kurām 250 ir kaitīgas, piemēram, benzopirēnu, darvu, svinu un arsēnu. Smēķēšana ir viens no galvenajiem riska faktoriem infarktam, sirds mazspējai, plaušu vēzim un citām saslimšanām. Farmaceite atgādina, ka modernās smēķēšanas ierīces (gan nikotīnu saturošās, gan nikotīnu nesaturošās), tabakas karsēšanas ierīces un citus tabakas produktus it nemaz nevar uzskatīt par mazāk kaitīgiem. “Tie izraisa atkarību, kairina acis un elpošanas ceļus, veicina organisma uzņēmību pret vīrusu saslimšanām, īpaši pusaudžu gados kaitē smadzeņu attīstībai, var izraisīt trauksmi un mācīšanās traucējumus. Ļoti būtiski, ka, atbrīvojoties no smēķēšanas, ir iespēja ietaupīt arī ievērojamu naudas summu, ko izmantot kādam daudzkārt vērtīgākam mērķim. Atmetot smēķēšanu, ieguvums ir tūlītējs – jau pēc 24 stundām samazinās infarkta risks, bet pēc 72 – palielinās plaušu tilpums. Ja paša spēkiem atbrīvoties no smēķēšanas neizdodas, vērsies pēc palīdzības pie sava ģimenes ārsta vai ārsta-narkologa,” aicina A. Ritene.