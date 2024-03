"Mēs esam mudinājuši anonīmos avotus atklāt sevi un rakstīt iesniegumus. Jāsaka, ka situācija šobrīd ir mainījusies. Pirmdien mēs saņēmām divus iesniegumus, kuros bija minēts viens mācībspēka vārds. Ar manu rīkojumu šis mācībspēks ir atstādināts no visa veida darba pienākumiem, bez iespējām komunicēt ar studnetiem. Ceram, ka tagad notiks rūpīgs izmeklēšanas darbs kopā ar Valsts policiju, sekos pierādījumi, attiecīgās sekas un sods," teica JVLMA rektors.

Prānis uzsvēra, ka no savas puses viņš grib izdarīt maksimālo, lai situācija būtu pilnībā atrisināta. Jautāts, vai viens no mācībspēkiem, par kuriem ir saņemti signāli, ir JVLMA pasniedzējs Māris Kupčs, JVLMA rektors atzīmēja, ka aizvadīto dienu laikā notikušas tikšanās ar tiesībsargājošajām institūcijām - pirmdien Tiesībsarga birojā skaidri esot pateikts, ka akadēmijai nav tiesību nosaukt iespējamo pāridarītāju vārdus, tāpēc Prānis nevar apstiprināt, vai tas ir Kupčs. JVLMA rektors piebilda, ka viens no mācībspēkiem ir atstādināts, otram - piemērots disciplinārsods.