Saistībā ar informāciju par seksuālu uzmākšanos studentēm JVLMA izskanējis pasniedzēja Kupča vārds

Raidījums no dažādiem savstarpēji nesaistītiem avotiem noskaidrojis, ka viens no pasniedzējiem, kas, iespējams, pārkāpis robežas saskarsmē ar studentēm, ir Senās mūzikas katedras vadītājs Kupčs. Viņš šodien devies uz Lietuvu. "Es noteikti neesmu veicis nekādas seksuāla rakstura darbības. Es tiešām to noliedzu. Nekādi pieskārieni, Dievs pasarg. Anonīmās aptaujas sakarā ir minēts kaut kas par romantiskām attiecībām, tur bija favorītisms," telefona sarunā ar LTV norādīja Kupčs.