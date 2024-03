Noskaties ⟩ Patiesi un sirdssilti! "Instagram" dzīlēs ar... Kristīni Garklāvu

Vai šis taureņa efekts satrauc arī viņu pašu, kad nonākam sarunā līdz sekotāju skaitam, kas ir 71 900? Kristīne mazliet padomā un man atbild: "Es par sekotājiem it kā daudz nedomāju. Man tas nav svarīgi - audzēt sekotājus. Bet man tas šķiet ļoti forši, kad ir kādas lietas, ko vēlos pateikt plašākam cilvēku pulkam un lai vairāki to sadzirdētu. Piemēram, par karu, dabas aizsardzību, kādu netaisnību... Tādos brīžos es ļoti novērtēju šo ciparu."

Kristīne ir sabiedrībā ļoti iemīļota persona, par kuru cilvēki vēlas zināt vairāk un nenoliedz, ka ļoti iedvesmojas no viņas mīlestības pret dabu un dzīvi. Tomēr ir kāda maza nianse, kas paliek paslēpta. "Manuprāt, man kā publiskai personai ir atbildība stāstīt lietas cilvēkiem un būt atklātai. Un kā žurnāliste es zinu, ka tu nevari prasīt otram būt atklātam, ja pats neesi atklāts. Sarunās ar cilvēkiem man patīk viņus redzēt tādus, kādi viņi ir. Tāpēc es arī cenšos būt maksimāli atklāta - kāda es tur esmu, tāda esmu," par sava Instagram konta saturu stāsta Kristīne Garklāva. Tomēr ir kāda daļiņa, kas paliek apslēpta, – tie ir viņas dēli: "Ir kaut kāda maza daļiņa, ko es vēlos pasargāt mazajā zonā, kas ir mana zona. Pasargāt, ielikt būrītī un parūpēties par to. Turēt to cieši, cieši sev klāt un savā sirdī, ļaut tam dzīvot tajā pasaulē, bet ne tik daudz laist ārā. Jo pienāks laiks, kad laidīsies tie putniņi no ligzdas ārā."