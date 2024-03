STEM kā izglītības veiksmes atslēga, ko integrēt katrā nozarē

To, ka augstas raudzes STEM profesionāļu trūkst jau tagad un tie būs vajadzīgi nākotnē, apliecina arī Latvijas tehnoloģiju uzņēmumu pieredze un jaunie profesionāļi nākotnes karjerai nereti tiek nolūkoti jau studiju pirmajos gados. Piemēram, enerģētikas uzņēmums “Latvenergo” šogad jau 29.gadu pēc kārtas organizē erudīcijas konkursu “FIZMIX Eksperiments”. Šajā atklātajā fizikas olimpiādē aicināti piedalīties 8.un 9.klašu skolēni no visas Latvijas. Šogad konkursa fokusā ir nākotnes enerģija – planētas resursu un to potenciālā pielietojuma apzināšana nākotnē, tomēr vienlaikus konkursa mērķis ir veicināt arī jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, parādīt, kā skolā apgūtās teorētiskās zināšanas var izmantot praksē un kā tās var noderēt karjeras izvēlē nākotnē.