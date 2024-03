Kāpēc seju nedrīkst mazgāt ar roku ziepēm? Padomi vīriešiem par sejas ādas kopšanu

Neskatoties uz to, ka vīriešu āda noveco lēnāk, tai ir nepieciešamas rūpes. Ādai patiks produkti ar C vitamīnu, retinolu vai niancinamīdu.

Vīriešu sejas ādas kopšana rītos

Ādas attīrīšana. Ādu no rītiem ieteicams attīrīt no nakts laikā uzkrātajiem sviedriem un ādas atmirušajām daļiņām. Attīrīšanai ieteicams izmantot gelu vai attīrošās putas. Rozācijas gadījumā vai jutīgai ādai ieteicams izmantot attīrošo pieniņu. Ja āda nav izteikti taukaina, to var attīrīt ar micelāro ūdeni, to noskalojot. Micelāro ūdeni nevajadzētu atstāt uz sejas.