Kas notiek brīdī, kad aizejam no šīs pasaules, kur mājo apziņa, kāpēc mēs par nāvi runājam kā par dzīves lielāko ļaunumu, lai gan nezinām, kas tas ir, un kas beigās paliek pēc katra no mums? Tie ir daži no jautājumiem, par ko pirms hospisa aprūpes tēmai veltītā foruma “Tiesības uz cieņpilnu nāvi", kas 20.martā notiks Latvijas Universitātes Mazajā aulā, runājam ar vienu no lektoriem - kontemplācijas skolotāju Georgu Rubeni.