Opozīcijas medijs “Meduza” ziņo, ka protestos pusdienlaikā, veidojot rindas, piedalījās tūkstošiem cilvēku. Pirmās akcijas notika Tālajos Austrumos, pēc tam Sibīrijā un Urālos. Rindas tika veidotas arī Novosibirskā, vēlēšanu iecirkņos Čeļabinskā, Permā, Jekaterinburgā, Tomskā, Maskavā, Sanktpēterburgā un citās pilsētās. Protesta akcija norisinājās arī ārzemēs: krievi stāvēja rindās Viļņā, Rīgā, Erevānā, Tbilisi, Belgradā, Podgoricā, Parīzē, Briselē, Barselonā, Londonā, Lisabonā, Biškekā, Astanā, Telavivā, Hāgā un citās pasaules pilsētās. Saskaņā ar “Meduzas” sniegto informāciju viens no masīvākajiem protestiem notika Berlīnē. Rinda pie vēstniecības izveidojās pirms pusdienlaika. Ap plkst.12 vēstniecībā ieradās Alekseja Navaļnija atraitne Jūlija. Viņa tika sagaidīta ar aplausiem.

Līdztekus klusumam par pilsonisko nepakļaušanos netika ziņots par daudziem ukraiņu uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Proti, gari un plaši tika stāstīts par Ukrainas “diversantu” uzbrukumiem Belgorodai , taču ne vārda netika minēts, piemēram, par to, ka naktī uz svētdienu lidrobotu uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks vienā no naftas pārstrādes rūpnīcām Slavjanskā pie Kubaņas, kas atrodas Krasnodaras novadā Krievijas dienvidrietumos. Tāpat netika ziņots, ka naktī uz sestdienu Krievijā Pievolgas reģiona Samaras apgabalā veikti triecieni trim koncerna “Rosņeftj” naftas pārstrādes rūpnīcām. Pašsaprotami, ka televīzijas nerunāja arī par to, ka ar droniem apšaudīta Maskavas Domodedova lidosta.