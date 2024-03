Video ⟩ Diskusiju forums par hospisa aprūpi: “Tiesības uz cieņpilnu nāvi”

“Pasaulē par paliatīvās aprūpes jautājumiem runā brīvi un tā ir pašsaprotama aprūpes sastāvdaļa, bet Latvijas sabiedrībā joprojām valda daudz aizspriedumu, cilvēki nezina, kā runāt par nāvi, kā rīkoties situācijā, kad ar to nākas saskarties pašiem vai tuviniekiem. Lai Latvijā attīstītu hospisa aprūpes pakalpojumu tādā līmenī, kā tas ir pieņemts citviet, ir jāpanāk visas sabiedrības izpratne. Vajadzība pēc hospisa aprūpes pakalpojumiem rodas no cilvēkiem neatkarīgu, neparedzētu faktoru dēļ, un tikai tad sāk rasties jautājumi, bet ir nepieciešams iemācīties par tiem domāt globāli un brīvi, lai spētu atbalstīt, izprast un pieņemt labākus lēmumus ne tikai personiskā, bet arī līdzcilvēku līmenī. To iespējams panākt diskutējot un aktīvi runājot par šo tēmu gan ģimenes un draugu lokā, gan publiski,” stāsta Ilze.