Prezidents gaida pilnīgu pāreju uz sabiedrisko mediju saturu latviešu valodā līdz 2026. gadam

Komentējot to, kāpēc domas mainījušas, Upleja-Jegermane aģentūrai LETA sacīja, ka, pirmkārt, viņu pozitīvi pārsteidza sabiedriskā reakcija. Otrkārt, to ietekmēja Saeimas deputātu un Latvijas Radio paustās bažas par iesākto darbu pēctecību, kuras uzklausot, Upleja-Jegermane jau bija gatava strādāt līdz brīdim, kamēr atrod jaunu padomes locekli. Taču punktu šaubām par palikšanu SEPLP pielika Valsts prezidenta aicinājums. "Valsts prezidents mani uzrunāja un aicināja palikt. Es, protams, to novērtēju un uzskatu par pienākumu palikt un strādāt," teica Upleja-Jegermane.