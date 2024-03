Arī Pārdaugavā būtiski tiks ierobežota kravas transporta satiksme

Iepriekš jau ziņotas, ka šī gada sākumā Rīgā veica būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, aizliedzot tranzīta satiksmi cauri pilsētas centram. Ieviešot izmaiņas, tranzīta satiksmi abos virzienos aizliedza uz Akmens tilta, Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, no Ģ. Radziņa krastmalas līdz 13. janvāra ielai, 11. novembra krastmalas posmā no 13. janvāra ielas līdz Vanšu tiltam, kā arī Eksporta ielas posmā no Vanšu tilta līdz Hanzas ielai. Pašvaldība jau ziņoja, ka janvārī ieviesa pirmos tranzīta satiksmes aizliegumus no plašāka aizliegumu plāna, kas izmaiņas paredz arī Brasas un Grīziņkalna apkaimē, liedzot tranzīta satiksmi, piemēram, pa Pērnavas, Zirņu un Senču ielu.