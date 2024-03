Nedēļa sākās ar jaunu skandālu Rīgas domē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizturēja Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu aizdomās par liela apmēra kukuļa piedāvāšanu. Raidījumā "Pulss" ar Rīgas domes priekšsētāju Vilni Ķirsi pārrunājam darba attiecību ar Vaivodu nākotni, opozīcijas aicinājumu mēram atkāpties no amata, Rīgas ielu seguma slikto stāvokli, kā arī to, kuram galu galā jāuzņemas atbildība par iekšpagalmu sakārtošanu.

Saistībā ar minēto skandālu partijas "Saskaņa" un "Progresīvie" ir aicinājušas Rīgas mēru atkāpties no amata. Ķirsis šo rosinājumu uzskata par normālu opozīcijas darbu.

"Arī es kādreiz esmu bijis opozīcijā un aicinājis atkāpties cilvēkus no amata. Bet nu tas, kas jāsaprot – kā jau KNAB ir norādījis – šim nav saistības ar departamenta darbu. Tas ir kaut kas ārpus darba. Nu vai tiešām man kā politiskajam Rīgas domes vadītājam ir jāatbild par to, ko cilvēki dara ārpus darba? Es jau nevaru ielīst katram galvā un saprast, ko viņš dara, kāds varbūt kaut ko sliktu domā, un par to atbildēt. Tad droši vien neviens nevarētu nemaz strādāt šo darbu."