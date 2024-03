"Draudzīgās" Ķīnas bankas spērušas Krievijas biznesam "nedraudzīgu" soli

Trīs no četrām lielākajām Ķīnas bankām ir pārtraukušas strādāt ar sankcionētajām bankām no Krievijas - tās ir "Industrial and Commercial Bank of China" (ICBC), "China Construction Bank" (CCB) un "Bank of China". Tāpat operācijas ar Krieviju pārtraukusi lielākā Krievijas importētāju banka "Chouzhou Commercial".