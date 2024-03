Angļu valodā ir tāds sarunvalodas termins “NIMBY” (“not in my back yard”, ko es tulkotu kā – ne jau nu manā pagalmā). Šādi sauc personas, kas iebilst pret kaut kā nepatīkama vai it kā bīstama izvietošanu savā apkaimē, tajā pat laikā necik neiebilstot pret to, ka tas tiek darīts kaut kur citur. Ar šādiem nimbijiem mums ir pilna visa valsts. Un tādi var izrādīties pat citkārt pilnīgi saprātīgi cilvēki.