Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa TVNET GRUPAS sūdzību noraidīja un NEPLP lēmumu par piemēroto 8500 eiro administratīvo sodu par vārda "deportācija" it kā nepareizu lietošanu atstāja negrozītu. Interneta portāls šo spriedumu pārsūdzēja un lieta nonāca apgabaltiesā.

Sākotnēji NEPLP piemēroja 8500 eiro administratīvo sodu TVNET GRUPAI par, tās ieskatā, nepareizu vārda "deportācija" lietošanu RUS TVNET raidījumu ciklā "Kto vam platit?"/"Кто вам платит?" ("Kurš jums maksā?"). Turklāt šo vārdu bija lietojis nevis pats medijs, bet intervējamais Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs ("Stabilitātei"), ar to apzīmējot plānoto cilvēku izraidīšanu no valsts, ja viņi nebūs nokārtojuši valsts valodas eksāmenu.

Pirmās instances tiesa spriedumā apgalvoja, ka TVNET GRUPA netiek saukts pie atbildības par jēdziena "deportācija" izmantošanu, bet gan par to, ka nav nodrošinājusi, lai fakti un notikumi raidījumā tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, ar pienācīgu precizitāti un neitralitāti, veicinot viedokļu apmaiņu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem.

Tiesas ieskatā, NEPLP pamatoti norādījusi uz to, ka raidījuma viesis var paust jebkādu viedokli, taču žurnālistiem, neatkarīgi no raidījuma mērķa, profesionāli jāvada sarunas gaita, izvairoties no neprecīzas informācijas sniegšanas, nepieciešamības gadījumā reaģējot uz viesa pausto viedokli, izskaidrojot auditorijai apstākļus. Konkrētajā gadījumā raidījuma vadītāji nekādā veidā neesot reaģējuši uz izplatīto informāciju, bet, tieši pretēji, atbalstījuši raidījuma viesa teikto, iesaistoties un vēl vairāk uzsverot neprecīzo informāciju, skaidro tiesa.