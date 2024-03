Salvadoras iedzīvotāji bija pieraduši dzīvot bailēs un samierināties ar netaisnību – no 1979. līdz 1992. gadam Salvadora atradās brutāla pilsoņu kara stāvoklī, bet pēc tam par ietekmi turpināja karot bandas, kuras izveidojās no ASV deportētajiem salvadoriešu noziedzniekiem. Taču jaunais un harizmātiskais galvaspilsētas mērs apsolīja iedzīvotājiem izbeigt haosu un ievest valsti jaunā ērā. 2019. gadā viņš 37 gadu vecumā kļuva par vienu no jaunākajiem valsts vadītājiem pasaulē, un kopš tā laika ne vien ieviesis Bitcoin kā oficiālu maksāšanas līdzekli un attīrījis ielas no bandām, bet arī izveidojis modernu kulta personību.