Noskaties ⟩ Latviete ar suņu pajūgu aiz polārā loka pieveic 600 kilometrus

Sanita savu pirmo četrkājaino draugu atnesusi mājās pusaudžu gados un mēģinājusi to arī iejūgt kamanās. No tā laika suņi ir viņas hobijs un būtiska daļa dzīves – šodien Sanitas saimē ir 21 suns, no tiem astoņi Aļaskas malamuti kopā ar viņu izgāja uz starta sacensībās Norvēģijas ziemeļos. Latvijas pajūgs mērojis iesācēju distanci – viņi piecās dienās un divās stundās pieveikuši 600 kilometru, kas bijis pa spēkam vēl 33 komandām, bet 35 izstājušās.