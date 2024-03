Robežšķērsošanas punktu modernizācijai novirzīs vairāk nekā 35 miljonus eiro

Indikatīvais finansējuma sadalījums pa gadiem 2024.gadā paredzēts - kopējais finansējums 7 116 584 eiro, no tā KF finansējums - 6 049 096 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 067 488 eiro, 2025.gadā - kopējais finansējums 17 248 299 eiro, no tā KF finansējums - 14 661 054 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 587 245 eiro, bet 2026.gadā - kopējais finansējums 11 362 606 eiro, no tā KF finansējums - 9 658 215 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 704 391 eiro.