Notikusi noplūde no Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

SIA "Talsu ūdens" skaidro, ka 23.marta pēcpusdienā tika saņemts tālruņa zvans no VVD pārstāvja, ka iedzīvotāji ziņojuši par to, ka Dzelzupes grāvi no Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes ieplūst notekūdeņu dūņas. Apsekojot izplūdes vietu, notekūdeņu dūņu klātbūtne netika konstatēta. 25.marta rītā tika sākta Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā procesa pārbaude, lai konstatētu problēmu, kas izraisa periodisku dūņu klātbūtni izplūdē. 25.martā Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsekošanā piedalījās VVD pārstāvis, konstatējot nedaudz duļķainu ūdens sastāvu izplūdē.