Kā Putina režīms izmanto mākslīgo intelektu, lai vajātu opozīciju

Kad marta sākumā Maskavā notika atvadīšanās no cietumā nogalinātā Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija, tūkstošiem cilvēku ieradās, lai izrādītu viņam cieņu un vienlaikus protestētu pret Putina režīmu. Atšķirībā no citām demonstrācijām Krievijas policija izvairījās no vardarbīgām sadursmēm. Pilsonisko tiesību platforma OVD-Info šajā dienā visā valstī saskaitīja tikai 128 arestus, kas, ņemot vērā Krievijas standartus, ir maz. Tomēr saskaņā ar OVD-Info datiem turpmākajās dienās tika aizturēti vēl vismaz 19 cilvēki, kurus kā sēru mītiņa dalībniekus identificēja Krievijas galvaspilsētas novērošanas sistēmas.