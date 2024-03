Saule, īpaši mūsu platuma grādos, ir visai kaprīza dāma. Periodi bez saules var būt ilgi, bet, kad saule spīd, enerģija tiek saražota vairāk par iespējām to patērēt vai uzglabāt akumulatoros. Tieši te var nākt talkā ūdeņradis. Tā kā elektrotīklam precīzi jāizbalansē saražotā un patērētā enerģija, brīžos, kad patēriņš ir mazāks nekā tas, ko saražo saules paneļi, tos var nākties atslēgt no elektrotīkla. Lai gūtu vislielāko ieguvumu no saules paneļiem, šādos brīžos var ieslēgt elektrolīzes procesu un radušos enerģiju uzglabāt ar ūdeņraža starpniecību. Šādas enerģijas glabātuves jeb ūdeņraža balonus varētu izmantot, piemēram, rūpnīcās, stāsta A. Potrebko.

Kad tiks sasniegts kodolsintēzes sapnis?

Pagaidām pēdējais izrāviens eksperimentos noticis 2022. gada decembrī ASV virzītajā projektā, kur pirmoreiz izdevies nodrošināt pozitīvu bilanci – iegūt vairāk enerģijas nekā ieguldīts (tagad to izdevies atkārtot jau padsmit reižu, vienā no reizēm enerģijas daudzumu gandrīz divkāršojot). Būtībā fizika savus galvenos uzdevumus kodolsintēzes reakciju teorētiskajai pamatošanai jau ir izpildījusi – tagad viss ir inženieru rokās, lai izveidotu ārkārtīgi augstās precizitātes iekārtas no materiāliem, kas spētu izturēt kodolsintēzei nepieciešamos ļoti sarežģītos apstākļus, piemēram, karstumu, kas ir desmitiem reižu lielāks par to, kas ir Saules kodolā.