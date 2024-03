Talsu novada Laidzes pagastā no šķūnīša nozagtas kazas; aicina atsaukties aculieciniekus

Valsts policijā saņemta informācija, ka naktī no 26. uz 27.martu Talsu novada Laidzes pagasta Stūrīšos no šķūņa nozagtas sešas kaziņas. Īpašnieks kazas šķūnī nogādājis 26. marta vakarā, taču 27. martā no rīta to vairs tur nebija. Pēc pēdām redzams, ka kāds īpašumā paviesojies.