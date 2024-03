NATO admirālis: Iedarbināt 5. pantu var ne tikai tieša uzbrukuma gadījumā

"Nav nekādu pazīmju, ka Krievija plāno uzbrukt kādai no NATO dalībvalstīm. Nedomāju, ka pastāv tieši draudi. Problēma ir tā, ka Krievijas ambīcijas sniedzas tālāk par Ukrainu. Mēs to zinām, tāpēc aliansei kopumā ir jākļūst gatavākai," norādīja admirālis.

"Ja valstī kaut kāds tāds notiktu, tad tā ir attiecīgās valsts atbildība gādāt par drošību. Ja mēs runājam par hibrīdoperācijām, piemēram, Latvijai būs uz to jāreaģē. Protams, ja Latvija gribēs uzsākt konsultācijas ar citām dalībvalstīm, kā to paredz 4.pants, tas ir iespējams, iepazīstinot ar konstatēto apdraudējumu. Mēs par to runāsim un vienosimies, kā mēs kā alianse tālāk rīkojamies. Gribu atzīmēt, ka arī no citas valsts nākošas kiberdarbības ir pietiekams iemesls, lai iedarbinātu 5.pantu. Iedarbināt 5.pantu var ne tikai tieša uzbrukuma gadījumā," uzsvēra Bauers.