Noskaidroti pirmie konkursa "FIZMIX Eksperiments" pusfinālisti; cīņa par vietām pusfinālā turpinās

Divas komandas no Zemgales (“Fizomāni” un “Vara Peroksīds”), divas komandas no Latgale ( “Malta_2024” un “SARGI”) un piecas komandas no Rīgas pilsētas (“No strāvas atslēgtie”, “Žļurģerts Šustermunters”, “Could-fiz”, “Smešariki” un “Azartspēļu ministri 2_0”) 2.aprīlī saņems vienu papildu uzdevumu, uz kuru pareizi un visātrāk iesūtītā atbilde izšķirs to, kura komanda iekļūs pusfinālā un cīnīsies par galveno konkursa balvu.