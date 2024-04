NOSKATIES ⟩ Aiz priekškara: Kremļa saimnieks uzstājīgi vaino Ukrainu

Putins nenoliedza, ka terora akta izpildītāji varēja nākt no islāmistu teroristiskās organizācijas "ISIS - K", taču uzsvēra, ka organizators esot Kijivas "nacistiskais režīms". Tajā pašā laikā propagandisti, domājams, ne bez Kremļa ziņas, centās sabiedrībai iestāstīt, ka "ISIS - K" tomēr neesot vainīga, jo islāmisti nekad neuzbruktu ramadāna laikā, nekad par to neņemtu naudu utt.

Varētu šķist dīvaini, ka krievi, no vienas puses, uzsver, ka terora aktā aizturētie ir tadžiki - musulmaņi -, un rāda sižetus no viņu dzimtajiem ciemiem Tadžikistānā, bet no otras, turpina noliegt terora akta saistību ar "Islāma valsti". Taču, iedziļinoties propagandistu vēstījumos, kļūst skaidrs, ka pretrunu nav. Proti, Kremlis virza stāstu par to, ka Ukraina ir viens no starptautiskā terorisma centriem un izmanto islāma kaujiniekus savā labā, un tieši Kijiva ir tā, kas vervē musulmaņus terora aktu veikšanai.