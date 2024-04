Turcijā pēc pašvaldību vēlēšanām izceļas protesti

Opozīcijā esošā centriski kreisā Republikāņu tautas partija (CHP), kas pašvaldību vēlēšanās pārspēja AKP, nosodīja lēmumu par Vanas mēra posteni un aicināja to pārskatīt.

Šis incidents atsauc atmiņā kurdu politiķu masveida atlaišanu no amatiem 2019.gadā. Kurdu Tautas demokrātiskā partija (HDP) togad pašvaldību vēlēšanās ieguva 65 mēru amatus, tomēr valdība lielāko daļu no viņiem atbrīvoja no amata, kā ieganstu minot iespējamu saistību ar terorismu.