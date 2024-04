Izstādē Ķīpsalā varēs aplūkot Latvijā radītu unikālu kāpurķēdes elektromotociklu

Vai motoceļošanas entuziasti var iedomāties savu aktīvo dzīvesveidu bez uzticama, ceļos un neceļos izturīga dzelzs rumaka?! Visiem motoceļotājiem būs unikāla iespēja 5. aprīlī no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00 un 6. aprīlī no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00 "Triumph" stendā izstādē "Moto & velo" satikt sporta meistaru motokrosā Jāni Kļaviņu. Viņš demonstrēs ceļojuma motociklu "Triumph Tiger 1200 Rally Pro" un iepazīstinās ar "Modern Nomad" ceļojuma un nakšņošanas ekipējumu, to lietojumu un nepieciešamību ekstrēmā braucienā. Satiec Jāni Kļaviņu, uzdod interesējošus jautājumus un saņem noderīgus padomus!