Balvu novada pašvaldība un iestādes pāries uz četru dienu darba nedēļu

Viņiem darba laiks no 15.maija līdz 31.decembrim būs samazināts par 20% un piektdiena noteikta par brīvdienu.

Savukārt laika posmā no 15.maija līdz 1.jūnijam un no 1.septembra līdz 31.decembrim izņēmumi paredzēti izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, Bērnu un jauniešu centra, Balvu iekļaujošas izglītības atbalsta centra, kā arī pagastu pārvalžu darbiniekiem, kuri nodrošina skolēnu pārvadājumus.

Par šo lēmumu balsoja septiņi deputāti - no Latgales partijas saraksta ievēlētie deputāti Sergejs Maksimovs, Anita Kokoreviča, Ruta Cibule, Marija Duļbinska un Imants Slišāns un no Latvijas Zemnieku savienības saraksta ievēlētie Sandra Kapteine un Egons Salmanis. Pret balsoja Aldis Bukšs (JKP), bet atturējās trīs - Aija Mežale (NA/TB/LNNK), Svetlana Pavlovska (Saskaņa) un Jānis Trupovnieks (LZP). Sēdē balsojuma brīdī nepiedalījās četri no 15 pašvaldības deputātiem.