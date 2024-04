Eiropā darbojas vairāki bīstami noziedzīgie grupējumi no Baltijas valstīm, norāda "Eiropols"

Īpaša uzmanība ziņojumā pievērsta Dubaijai, "Eiropolam" secinot, ka Apvienoto Arābu Emirātu pilsēta kļuvusi par "attālinātu koordinācijas mezglu, kur augsta ranga locekļi un citi noziedznieki, piemēram, vidutāji un organizatori dzīvo, lai koordinētu noziedzīgo tīklu darbības un slēptos no tiesībsargājošajām iestādēm".

Piemēram, Nīderlandē tiesa pagājušajā mēnesī piesprieda mūža ieslodzījumu vienam no valsts visvairāk meklētajiem narkotiku baroniem Riduanam Tagi, kurš tika arestēts Dubaijā 2019.gadā.

Taču "Eiropols" arī brīdina, ka daudzi no draudīgākajiem noziedzīgajiem tīkliem pastāv jau gadiem ilgi, un trešā daļa no tiem darbojas jau vairāk nekā desmit gadus, daži pat spēj turpināt darbību no cietuma.