Pagaidām NATO nevēlas aliansē uzņemt jaunu dalībvalsti, kas kolektīvās drošības līguma dēļ varētu to ievilkt karā, vēsta "The New York Times".

Kā norāda laikraksts, NATO tajā pašā laikā vēlas atrast "zelta vidusceļu" - kaut ko, kas nebūtu Ukrainas dalība aliansē, bet tajā pašā laikā pietiekami nozīmīgs, lai parādītu Ukrainai, ka NATO to atbalsta ilgtermiņā. "The New York Times" akcentē, ka joprojām gan nav skaidrs, kas tas varētu būt.

NATO dalībvalstis trešdien, 3. aprīlī, sanāksmē Briselē vienojās sākt plānot ilgtermiņa militāro palīdzību Ukrainai, bet iepriekš paziņotais NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga priekšlikums par piecu gadu militārās palīdzības nodrošināšanu Ukrainai apmēram 100 miljardu ASV dolāru apmērā izraisīja pretrunīgu reakciju.

NATO valstu ārlietu ministri paziņoja, ka izveidot šādu fondu būtu sarežģīti.

"Mums ir nepieciešams mainīt mūsu atbalsta dinamiku," sanāksmē sacīja Stoltenbergs, mēģinot pārliecināt tās dalībniekus. "Mums vajag garantēt drošu un paredzamu palīdzību Ukrainai drošības jomā ilgtermiņa perspektīvā (..) Mazāk īstermiņa priekšlikumu un vairāk daudzu gadu saistību."