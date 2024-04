Noskaties ⟩ Latvijas Zemnieku savienības biedri pulcējas kongresā; Lemberga vārds izskan tikai vienu reizi

Kongresa dalībniekus sveikt bija ieradušies arī Zemnieku savienības sadarbības partneri. “Šodien esmu ieradies no Ventspils, lai visus jūs sveikt no mūsu, jūsu sadarbības partijas, partnera “Latvijai un Ventspilij”, un jo īpaši sveicieni no mūsu partijas priekšsēdētāja Aivara Lemberga! Jāsaka, ka sadarbība, kura ilgst jau no 2006.gada ir bijusi veiksmīga,” teica partijas “Latvijai un Ventspilij” biedrs Didzis Ošenieks.