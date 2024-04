Par Zemgales busiņu Jantone gan ir labi informēta, tomēr tas, kā notika degvielas apmaksa, līdz galam skaidrs nekļūst. “Es biju Zemgales reģiona, Zemgales saraksta koordinatore. Priekšvēlēšanu laikā uz brīvprātības principiem darbojos. (..) Es pati ar to busiņu nebraucu. Ar to brauca brīvprātīgie. Visi čeki tika iesniegti Normundam Orleānam, kurš bija atbildīgs gan par busiņu nodošanu atbildīgajai personai, gan arī par čeku savākšanu un uzskaiti,” sarunā ar “de facto” stāsta Jantone.

No viņas paustā izriet šāds scenārijs: busiņu vada brīvprātīgais; viņš nopērk degvielu, iesniedz čeku; viņš grib atpakaļ naudu, jo ir iztērējis savu naudu par degvielu kampaņai. Taču, kurš ir tas, kas viņam šo naudu pārskaita vai kā citādi atdod – Orleāns vai kāds cits, no Jantones skaidrotā nekļūst saprotams: “Ziniet, es precīzi nevarēšu atcerēties, bet tur bija atkarībā no ... Tur bija situācija tāda, ka to darīja deputāta kandidāti. Es tiešām negribu maldināt skatītājus, bet bija tā, ka deputātu kandidāti, tie, uz kura reģionu brauc, piemēram, Jēkabpils – Leonīds Salcevičs organizēja degvielas ieliešanu. Un tie čeki visi tika krāti un atdoti Normundam Orleānam kopā ar visu busu.”