Skandāls par finansējumu JL bija arī vēl senāk, 2006. gadā. Tolaik pēc tā dēvētā “Rēzeknes burtnīciņu” skandāla toreizējam “Jaunā laika” preses sekretāram Didzim Šmitam nācās taisnoties medijiem, ka ““Jaunajam laikam” nekad nav bijusi, nav un nebūs melnā kase”. Tagad Šmits ir opozīcijā esošā “Apvienotā saraksta” (AS) deputāts un publiski apgalvo, ka “Vienotība” aplokšņu algas esot mantojusi no JL, kad darbinieki bieži turēti badā un, lai saņemtu pat oficiālo algu, bijis vispirms “jānoziedo”.

AS jau nākamajā rītā pēc TV3 raidījuma “Nekā personīga” sižeta, kurā Orleāns vainoja “Vienotību” aplokšņu algu maksāšanā sev un vēl vismaz 10 partijas biroja darbiniekiem, pieprasīja finanšu ministra Ašeradena demisiju. “Kā cilvēki var ieklausīties politiķos un maksāt nodokļus, ja redz, ka, iespējams – jāliek gan uzsvaru uz vārdu “iespējams”, – lielākajā politiskajā organizācijā, kuru vada finanšu ministrs, iespējams, ir notikusi aplokšņu algu maksāšana ar ļoti augstu varbūtību? Un par to ziņo ilggadējs biroja vadītājs, nevis viendienas kāds cilvēks vai kā savādāk. Un šādu informāciju atstāt bez ievērības AS nevar,” pauž AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.