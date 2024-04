Noskaties ⟩ Stūra māju cer pārdot divu gadu laikā; iespēja atrast investoru nav pētīta

Andris Šuvajevs, Saeimas deputāts, frakcijas priekšsēdētājs ("Progresīvie") "Mēs, pirmkārt, vērtējam to, vai pats likumprojekts ir kvalitatīvs, vai tur ir aktuāla politiska vajadzība un vai šobrīd jau notiek koalīcijā kādā no ministrijām darbs pie esošās problemātikas. Ņemot vērā, ka šajā brīdī jau darbs bija iesācies, tas likās loģiski viņu nenodot tālāk Saeimas komisijām un tas nebija konkrēts "Progresīvo" uzstādījums". Finanšu ministrs Arvils Ašeradens laikā, kad bija Saeimas deputāts, pats ieteica pieņemt speciālu likumu par Stūra māju. Gadu vēlāk, kad šāds likumprojekts nonāca Saeimā, divi deputāti – Edmunds Jurēvics un Jānis Reirs – nenobalsoja, bet pārējie no "Jaunās Vienotības" frakcijas atturējās. Edmunds Jurēvics, Saeimas deputāts, frakcijas priekšsēdētājs ("Jaunā Vienotība"): "Mēs arī paši savā partijā nonācām pie secinājuma, ka Kultūras ministrijas piedāvātais variants ir tāds, kas saglabā šo vēsturisko aspektu, bet arī neuzliek milzīgu slogu uz valsts budžetu. Jo būsim godīgi, šobrīd valsts budžetam nav desmitiem miljonu, lai šo vienu ēku spētu pilnībā atjaunot. Mēs zinām, ka arī kultūras nozarē ir daudz dažādas citas lietas, kurās būtu nepieciešams arī ieguldīt. Tā kā es domāju, šobrīd tika atrasts kompromiss". Pēc jaunākajām aplēsēm Stūra mājas kapitālajam remontam nepieciešami vismaz 25 miljoni eiro. "Valsts nekustamie īpašumi" atteicās atklāt, kāda varētu būt izsoles sākumcena. Šobrīd jau sākti atjaunošanas darbi. Novērtējumu plānots veikt tikai pēc darbu pabeigšanas. Uzņēmums ir pārliecināts, ka ēku varētu pārdot gada vai divu laikā. Andris Vārna, “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis: "Mēs pateicām, kāda bija iepriekšējā cena, uz doto brīdi tā noteikti būtu zemāka nekā iepriekš, jo tirgus situācija ir pamainījusies, ņemot vērā, visus notikumus – gan makroekonomiskos, gan vietējos. Jā, mēs pateicām, cik aptuveni tā cena varētu būt, bet atkal, tā ir spekulācija, tādā ziņā, ka mēs aptuvenu cenu nosaucām, bet noteikti tirgus parādīs, kas ir patiesībā". Agnese Logina, Kultūras ministre ("Progresīvie"): "Protams, mēs esam par to runājuši ar dažādiem arī nekustamo īpašumu cilvēkiem un speciālistiem. Tas ir tas, ko Valsts nekustamie īpašumi saka, ēka pati par sevi ir pilsētas centrā, tā ir ļoti liela ēka, kas to padara pievilcīgu dažādiem investoriem. Protams, notiek skatīšanās uz skandināviem vai igauņiem, vai ārpus Latvijas. Un tas, kas mani pārliecina visvairāk, ka interese būtu, ir tas, ka iepriekš jau tika atrasts investors". Ministre neredz problēmu, ka ēku varētu iegādāties ārzemnieks, kuram muzejs un Latvijas vēstures saglabāšana varētu neinteresēt. Procesā piedalīsies arī Kultūras ministrija, un pieskatīs, lai muzejs tiek saglabāts. Solvita Vība, Latvijas Okupācijas muzeja direktore: "Mēs esam ar cerību, ka veidosim jaunu izstādi. Mēs esam ļoti optimistiski noskaņoti. Tā šeit muzeja saimē. Es ļoti ceru, ka mūsu optimisms netiks sagrauts". Kultūras ministrijā tiek arī domāts par iespējamiem likuma grozījumiem, lai mainītu likuma normu par nomas termiņu. Vai atsevišķs likums, kas noteiktu muzeja statusu ēkā, nav vieglāks ceļš – ministrei nebija atbildes.