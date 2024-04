Noskaties ⟩ Lietuvā sākts kriminālprocess par Latvijā tapušiem viltojumiem daudzmiljonu gāzes projektā

Taču dokumentos aprakstītās it kā poļu un rumāņu detaļas vizuāli atšķīrās no tā, ko piegādāja realitātē. Sertifikātos bija mazāk informācijas, nekā vajadzētu būt. Deklarētie izejmateriāli atšķīrās no tiem, kas tika izmantoti poļu fabrikā. Aizdomīgos veidgabalus piegādāja nevis pa taisno no rūpnīcas, bet gan Latvijas uzņēmums "Conti Chemical Company", vēstīja "Nekā personīga".