Vardarbīga attieksme pret žurnālistiem pēdējos gados ir pastiprinājusies, uzsver SEPLP

Mediju uzraugs atgādina, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā definētie sabiedrisko mediju pamatprincipi noteic, ka sabiedriskie mediji ir brīvi no politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas iejaukšanās to darbībā, un ka valsts nodrošina sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Šo principu ievērošana vienmēr ir bijusi un būs SEPLP galvenais uzdevums, kas prasa attiecīgu izpratni plašākā sabiedrībā, tai skaitā politiķu un lēmumu pieņēmēju vidū. "Pie tā ir jāturpina strādāt, ne tikai publiski diskutējot, bet arī pieņemot attiecīgus lēmumus," uzskata SEPLP pārstāvji.