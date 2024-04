Par draudiem vērtībām, brīvībai, neatkarīgiem medijiem

Es domāju tādu brīvību, par kuru runāja Jesaja Berlins (2014), kad rakstīja, ka brīvību raksturo šķēršļu neesamība iespējamās izvēles un rīcības ceļā. “Šāda brīvība nav atkarīga no tā, vai cilvēks vēlas staigāt, bet no tā, cik durvju ir viņa ceļā, cik plaši tās ir atvērtas. Brīvība ir izdevība darboties, nevis pati rīcība, tā ir rīcības iespēja,” raksta Berlins.

[1] Alfreds Jēkabs Bērziņš (1.04.1937. – 19.06.1940) un Pēteris Blaus (20.06.1940. – 21.07.1940.) bija Latvijas Republikas sabiedrisko lietu ministri, atbildīgi par propagandas veidošanu un publicēšanu.