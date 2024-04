Eiropai visai sekmīgi izdodas atbrīvoties no savas bijušās atkarības – Krievijas gāzes. Tomēr nemanāmi Eiropa nonāk jaunas atkarības priekšā. Kā liecina statistikas dati, Eiropa arvien vairāk paļaujas uz slāpekļa mēslojuma, tostarp amonjaka importu no Krievijas.

Viens no lielākajiem slāpekļa mēslojuma ražotājiem pasaulē paziņojis, ka “Krievijas mēslojums faktiski ir jaunā gāze”.

Pēc “Eurostat” datiem, 2023. gadā Eiropas Savienība dubultojusi mēslojuma importa apjomu no Krievijas. Tādējādi Krievijas mēslojums veido trešdaļu no kopējā Eiropā pieejamā mēslojuma apjoma.

“Mēslojums ir jaunā gāze. Paradokss ir tajā, ka Eiropa it kā vēlas samazināt atkarību no Krievijas, taču tagad mēs akli nododam Krievijas rokās jaunu ietekmes sviru,” pauda viena no lielākajiem mēslojuma ražotājiem pasaulē, “Yara International” vadītājs Sveins Tore Holseters.