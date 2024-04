Aptaujā noskaidrots, kāda tipa dzīvokļus Latvijā iegādājas visbiežāk

Meklējot labāko dzīvokli iegādei, viens no svarīgākajiem izvēles faktoriem ir atrašanās vieta, un tas ir viens no sērijveida ēku plusiem, salīdzinot ar jaunajiem projektiem, norāda Sausais. Sērijveida ēkas ar tipveida dzīvokļiem ir praktiski visās ekonomiski aktīvajās lokācijās, turklāt to piedāvājums ir salīdzinoši plašs. Šie dzīvokļi ir arī cenas ziņā pieejamāki vairumam kredītņēmēju, salīdzinot ar jaunajiem projektiem.