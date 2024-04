RFW 3. diena: Stockmann X Miia Halmesmaa

Spēle ar neierobežotām līnijām, sulīgām formām, krāsām un dažādiem materiāliem ir tas, kas raksturo somu dizaineres Miia Halmesmaa kolekcijas, kas tiek ražotas no augstas kvalitātes ekoloģiskiem materiāliem. Uz RIGA FASHION WEEK podiuma redzamie sieviešu modes salikumi tika demonstrēti roku rokā ar maskulīnu urbāno modi vīriešiem. Skates stilu veidos talantīgais zīmola Volga Vintage dibinātājs un stilists Sergejs Hatanzeiskijs, kas jau vairākkārt sevi pierādījis modes šovu veidošanā, tai skaitā arī ar universālveikalu Stockmann.

"Man dizains nozīmē spēli ar materiāliem un patiešām iedvesmojoši ir redzēt, kā no vieniem un tiem pašiem audumiem vienmēr sanāk kaut kas pilnīgi unikāls. Jaunajā kolekcijā es kliedēju mītu par to, ka visērtākais apģērbs ir sporta tērps. Uz RFW podiuma visi redzēs no plūstošiem audumiem izgatavotus izstrādājumus ar spīdumiem un bantēm, kas būs pilnīgi valkājami un ērti ikdienas dzīvē. Savā daiļradē es īpašu uzmanību pievēršu ilgtspējai, tāpēc kolekciju veidošanas laikā izmantoju arī materiālu pārpalikumus," stāsta dizainere Miia Halmesmaa.