Jaunības eliksīrs – kolagēns: kā veicināt tā veidošanos organismā

Tikai retais zina, ka šo proteīnu ķermenis spēj izstrādāt pats, tiesa gan – ar gadiem tā daudzums samazinās un to ieteicams uzņemt papildus. Kāda ir kolagēna nozīme organismā un kā veicināt tā veidošanos, stāsta "Apotheka" farmaceite Ilona Sinkeviča.

Kolagēns sastāv no aminoskābju ķēdēm, un, to uzņemot, no brīvajām aminoskābēm tiek veidotas jaunas kolagēnās un elastīgās šķiedras un veicināta jauna kolagēna, elastīna un hialuronskābes sintēze. Visvairāk kolagēna ir skrimšļos, kaulos, cīpslās un saitēs, tas ievērojamā daudzumā atrodams arī ādā, muskuļos, asinsvados, matos un nagos.