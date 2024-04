Noskaties ⟩ Kāpēc jaunais "Toyota Land Cruiser" ir principiāli cits auto?

"Land Cruiser 250" būvēts uz tās pašas rāmja platformas, kas izmantota lielākajam 300. sērijas modelim. Ar to līdzība laikam arī beidzas. Keita Moritsu, "Toyota MC" vidējā izmēra spēkratu galvenais inženieris: "Land Cruiser 300" ir simbolisks visurgājējs, bet "Land Cruiser 250" ir projektēts kā praktisks visurgājējs." 2,8 litru dīzeļdzinējs ar nelieliem uzlabojumiem pārņemts no "Toyota Hilux" pikapa. Pārnesumkārba gan ir cita. Transmisija ir pārgājusi no sešiem uz astoņiem ātrumiem.