FOTO ⟩ No "Mirāžas" inkasācijas auto līdz "Mercedes" kā Porziņģim! Ko varēs apskatīt "Auto 2024"

Japāņu sportiskais automobilis "Nissan Skyline" jeb Godzilla ir entuziastu iecienīts un iekārots jebkurā šī modeļa paaudzē. Izstādē "Auto 2024" būs apskatāms jaunākais no šī modeļa restaurācijas projektiem. "Perfection 86" par pamatu savam projektam bija izvēlējies "Nissan Skyline R34 GT-R" modifikāciju, kas restaurēta ar oriģinālajām detaļām un nokrāsota leģendārajā "Bayside Blue" tonī.

Abi šie pārbūvētie un apgleznotie kravas vilcēji piedalās "show truck" starptautiska mēroga šovos Eiropā. Abi projekti tapuši uz "Scania" kravas vilcēju bāzes, "Vera" attīsta 650 zirgspēku jaudu standarta 500 ZS vietā, bet "Vikings" ir jaunāks un jaudīgāks – ar 770 ZS jaudu. Abi auto ir pilnībā pārbūvēti gan no ārpuses, gan arī no iekšpuses. Interjeri ir veidoti Rīgā pie "Golden Beard Customs", abiem auto ir ar aerogrāfija, kuru zīmēja māksliniece Mari Putus no Somijas.