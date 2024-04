Urologs: vīriešiem noderētu ieviest pret sevi tādu attieksmi, kā tu mīli savu mašīnu

Netrūkst maldīgu priekšstatu par to pašu prostatu. Pirmais mīts par prostatu būs, – man nekādu sūdzību nav, tātad ar prostatu droši vien man viss ir kārtībā. Tā ir pilnīga aplamība, jo prostata sastāv no divām daļām – ir iekšējā un ārējā daļa. Iekšējā jeb tā saucamā adenomatozā daļa parasti ir labdabīga, caur to iet urīnizvadkanāls, un tas ir tas, kas vīriešiem mēdz traucēt brīvi urinēt, liek celties naktī. Šie simptomi vairumā gadījumu ir saistīti ar labdabīgu prostatas palielināšanos. Taču prostatai ir arī garoza jeb ārējā daļa, perifērā zona, kurā mēdz attīstīties prostatas vēzis. Tā atrodas starp taisno zarnu un prostatu, un tur vēzis līdz pēdējai stadijai nerada nekādus sajūtamus simptomus. Pirmie simptomi parādās jau tad, kad ir metastāzes, kad ir patoloģiski lūzumi kaulos. Tāpēc ir jāiet regulāri pārbaudīties, turklāt pārbaudīšanās ir asins analīze! Tā nav nekāda pirksta bāšana dibenā vai kāds pazemojošs izmeklējums, bet gan parasta asins analīze no vēnas, kuru var uztaisīt reizi gadā. Ja 50 gadu vecumā tā būs laba, tad urologs vēlēsies redzēt tikai reizi piecos gados, bet tad, kad ir 45–50 gadi, pie urologa vienreiz ir jāatnāk un jāuztaisa šī PSA (prostatas specifiskā antigēna) asins analīze, kura pašam cilvēkam nemaksā neko, jo tā ir iekļauta valsts apmaksājamo analīžu klāstā. Tātad sūdzības var nenozīmēt, ka ir vēzis, un otrādi – kad nav sūdzību, tas nenozīmē, ka vēzis nevarētu attīstīties. Otrs mīts, ar ko sastopas pacienti un veselības aprūpes speciālisti, ir uzskats, ka prostatas vēzis ir vecu cilvēku slimība. Realitātē par prostatas vēzi ir jāuztraucas tad, kad vīrietim ir no 45 līdz 70–75 gadiem. Pēc 70 gadiem baigi uztraukties par prostatas vēzi vairs nevajag, jo tad parasti tas noris ļoti lēni, salīdzinoši labdabīgi, neizraisot simptomus un neapdraudot kopējo mūža ilgumu. Galvenā kļūda ir tā, ka vīrieši vēl darba vecumā neiedomājas sākt pārbaudīt prostatas specifisko antigēnu jeb PSA. Gadās, kad ģimenē opītim, kuram ir 90 gadi, simts un viena cita slimība, uztaisa PSA analīzes, konstatē, ka tas ir paaugstināts, un tad visi uztraucas paši, satrauc opīti, skrien uz slimnīcu (ļoti bieži arī zaļā koridora ietvaros mēs sastopam šādus cilvēkus), bet tad, kad tas sešdesmitgadīgais dēls viņu ir atvedis, es pajautāju, kāds viņam pašam ir PSA… Viņš apjūk un saka, ka neesot nekādu sūdzību, lai gan patiesībā nevis deviņdesmitgadīgajam kungam ir jāuztraucas par savu PSA, bet tieši viņa dēlam un varbūt jau mazdēlam. Trešais mīts slēpjas bailēs no urologa, ka urologs tevi pataisīs par impotentu, nevarīgu, tev būs jāstaigā ar stomu un maisiņu. Jo savlaicīgāk atnāksiet pie urologa, jo labāk mēs sakopsim jūsu veselību. Piemēram, mēs diagnosticēsim prostatas vēzi vēl tikai sākuma stadijā, un varbūt tas ir zema riska vēzis, iespējams, to var novērot, un nemaz nav jāoperē. Tāpat, ja mēs laikus konstatēsim, piemēram, agresīvu audzēju, vēl ļoti mazu, kamēr tas vēl nav izaudzis līdz urīna saturēšanas muskuļiem, kamēr nav izaudzis līdz nerviem, kas nodrošina, lai dzimumloceklis veic erekciju, mēs varam laikus ārstēt, kas tieši saglabās gan potenci, gan urīna saturēšanu, gan vispārējo dzīves kvalitāti. Jo ielaistāka slimība būs, jo drīzāk šis pacients nokļūs līdz erekcijas traucējumiem vai urīna nesaturēšanu. Pareizi būtu savlaicīgi atnākt pārbaudīties un varbūt noskaidrot, ka viss ir kārtībā un nākamos piecus gadus dzīvot neuztraucoties par prostatu.