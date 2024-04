Eiropas munīcijas ražotājiem jāsamazina atkarība no Ķīnas

Zviedrijas aviācijas un bruņojuma uzņēmuma “Saab” vadītājs Mikaels Johansons tiešsaistes publikācijā norādījis, ka Eiropas munīcijas ražotājiem ir jāsamazina atkarība no Ķīnas. Aptuveni 70% no šaujampulvera sastāvā esošās nitrocelulozes Eiropas ražotāji pašlaik saņem tieši no Ķīnas, turklāt šī nav vienīgā izejviela, kas nepieciešama militārajai industrijai un netiek pietiekamā apmērā ražota uz vietas. Īstermiņa plāni gan liecina, ka līdz šā gada beigām Eiropas bruņojuma industrija spēs saražot līdz 1,5 miljoniem artilērijas lādiņu gadā.